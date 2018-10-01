Все новости

01.10.18 / 15:10 Россия и мир / Экономика

«Газпром» продал долю в турецкой Bosphorus Gaz

Сделка была закрыта в сентябре

газпром петербург«Газпром» продал 71% акций в турецкой компании Bosphorus Gaz. Об этом в понедельник сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы холдинга.

По словам источника агентства, сделку закрыли еще в сентябре. Сообщается, что после одобрения властей акции Bosphorus Gaz переведут в Sen Group. О том, что российский холдинг планирует выйти из турецкого бизнеса, стало известно летом прошлого года.

Напомним, «Газпром» приобрел 40% Bosphorus Gaz в 2009 году. Постепенно доля российской компании увеличилась до 71%. Планы по продаже доли в компании руководство «Газпрома» объясняло, в частности, сложной экономической ситуацией в Турции.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,205 seconds.