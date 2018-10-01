«Газпром» продал долю в турецкой Bosphorus Gaz Сделка была закрыта в сентябре

«Газпром» продал 71% акций в турецкой компании Bosphorus Gaz. Об этом в понедельник сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы холдинга.

По словам источника агентства, сделку закрыли еще в сентябре. Сообщается, что после одобрения властей акции Bosphorus Gaz переведут в Sen Group. О том, что российский холдинг планирует выйти из турецкого бизнеса, стало известно летом прошлого года.

Напомним, «Газпром» приобрел 40% Bosphorus Gaz в 2009 году. Постепенно доля российской компании увеличилась до 71%. Планы по продаже доли в компании руководство «Газпрома» объясняло, в частности, сложной экономической ситуацией в Турции.