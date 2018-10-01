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01.10.18 / 14:57 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» продал долю в турецкой Bosphorus Gaz

Речь о сделке зашла в июне этого года

нефть пермьГоскорпорация «Газпром» продала долю в турецком трейдере Bosphorus Gaz. Об этом стало известно в понедельник из материалов компании.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, сделка был закрыта в сентябре. Управляющий директор Bosphorus Gaz Аднан Сен подписал соглашение с «Газпромом» о покупке 71% акций Bosphorus Gaz, а после одобрения властей акции Bosphorus Gaz будут переведены в Sen Group.

Напомним, «Газпром» купил 40% турецкой компании в 2009 году. Постепенно компания нарастила долю до 71% через компанию Gazprom Germania. В июне 2018 года стало известно, что «Газпром» хочет продать свою долю. Решение объяснили «экономическими соображениями и соображениями непредсказуемости».

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