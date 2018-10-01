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01.10.18 / 20:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Кудрин: ЕУ в Петербурге поддерживают Абрамович, Потанин и Гуцериев

Оказывали вузу поддержку в последние полтора года

Европейскому университету (ЕУ)в Петербурге оказывают финансовую поддержку российские миллиардеры Роман Абрамович, Владимир Потанин и Михаил Гуцериев. Об этом в понедельник рассказал глава Счетной палаты и член попечительского совета ЕУ Алексей Кудрин.

По словам Кудрина, эти бизнесмены оказывали поддержку вузу в последние полтора года. «Мне хотелось бы поблагодарить частных лиц, которые оказывали нам поддержку в эти непростые полтора года», — передает слова Кудрина «Интерфаксу».

Напомним, в прошлом году Европейский университет в Петербурге лишили лицензии. Ранее Рособрнадзор нашел у вуза ряд нарушений. Новую лицензию удалось получить только в августе 2018 года. Приемная кампания университета уже завершена, он принял 171 заявление. Также вузу пришлось переехать в другое здание.

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