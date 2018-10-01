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01.10.18 / 21:57 Новости / Россия и мир / Экономика

МЭР прогнозирует курс доллара в 64-65 рублей на конец года

Потому что положительное сальдо текущего баланса, устойчивые показатели и экономический рост

Министерство экономического развития опубликовало прогноз курса доллара на конец года, ведомство ожидает, что доллар будет равен 64-65 рублей. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России до 2024 года.

Это средний курс доллара на период с октября по декабрь. В МЭР называют благоприятными для рубля такие факторы, как положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели госфинансов, рост экономики.

Отметим, в конце сентября доллар опустился ниже 66 рублей впервые с августа Рубль укрепился благодаря сильной нефти и высокому спросу на отечественную валюту со стороны российских компаний. При этом в течение августа доллар укрепился до 68 рублей. В сентябре он вырос до 70,6 рубля впервые с марта 2016 года.

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