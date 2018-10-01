Петербуржцы теперь могут активировать карту «Подорожник» в «Пятерочках» Услуга также доступна для карт «Карта города»

В 30 магазинах сети «Пятерочка» в Петербурге начали работать активаторы платежей проездных билетов, в частности карт «Подорожник». Об этом в понедельник рассказали в городском комитете по транспорту.

Список адресов магазинов с терминалами-активаторами доступен по ссылке. В комитете отметили, что после трехмесячного тестирования перечень могут расширить.

Услугой могут воспользоваться пользователи «Подорожников», карт лояльности «Карта города» и других «транспортных» карт. Отмечается, что на первом этапе пользователи временно не смогут активировать карты, пополненные с помощью сервисов ГУП «Петербургский метрополитен» и ПАО «Сбербанк».

Добавим, активаторы необходимы для чтения и записи единого электронного билета. Карту нужно активировать с помощью терминала или у кассира на станции метрополитена, если она пополнялась онлайн. Помимо устройств, установленных в «Пятерочках», такие активаторы есть на всех станциях метро. Также активировать карту можно в аппарате по продаже жетонов и специальных киосках.