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01.10.18 / 15:02 Новости / Петербург и Ленобласть

Около 10 тыс. человек остались без холодной воды в Подпорожье

Водоснабжение обещают восстановить только к ночи

Около 10 тыс. жителей Подпорожья в Ленинградской области остались без холодной воды. Об этом в понедельник сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что в зоне отключения находится 240 домов. Ориентировочное время восстановления холодного водоснабжения — 00:00 2 октября.

Между тем, на сайте ГУП «Леноблводоканал» указано, что причиной отключения стал технологический дефект на трубопроводе, предположительно, Ду-150 мм. Специалисты проводят аварийные работы на Поселковой улице. Воду обещают дать к 18:40.

Ранее сообщалось, что Ленобласть потратила порядка 375 млн рублей на строительство и капремонт объектов водоснабжения в 2018 году. Средства распределили между 44 объектами. В правительстве региона рассказали, что в следующем году на эти цели намерены потратить 653 млн рублей, а в 2020 году — 650 млн рублей.

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