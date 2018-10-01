Представлена новая фурнитура ГК АЛЮТЕХ для подъемно-раздвижных окон и дверей

Для подъемных или раздвижных окон и дверей разработана новая фурнитура ALT SL160 от ALUTECH. Это решение позволяет объединить стену дома и окружающую природу в единое целое.

Панорамные окна от пола до потолка (их еще называют «французскими»), а также стеклянные стены завоевывают все большую популярность у владельцев загородных коттеджей даже в наших совсем не тропических широтах. Хозяева устанавливают светопрозрачные конструкции, стремясь визуально расширить внутреннее пространство дома, сделать его более солнечным и уютным.

Стереть грань, разделяющую комнаты и окружающий ландшафт, позволяет подъемно-раздвижная система ALT SL160 от ГК «АЛЮТЕХ». Готовые конструкции могут использоваться для объединения в единое целое комнаты и террасы или нескольких помещений (кухни и гостиной, спальни и кабинета).

Значимое преимущество конструкций ALT SL160 — надежность и безопасность. Благодаря использованию прочной рамы, противовзломных элементов и фурнитуры им не страшны отжим, удары и попытки взлома. Учитывая возможность установки внутренних и наружных усилителей, максимальные размеры створок могут достигать 3,3 м по высоте и 3,2 м по ширине, а за счет применения современной фурнитуры предельно допустимый вес створок был увеличен до 440 кг.

Также в системе ALT SL160 недавно появились новые элементы фурнитуры. Газовый лифт позволяет закрывать внушительные створки легким прикосновением к ручке: она самостоятельно возвращается в исходное положение, плавно опуская тяжелую створку. От второго прикосновения к ручке створка надежно фиксируется в закрытом положении.

Для безопасной эксплуатации конструкций с крупногабаритными створками в системе ALT SL160 предусмотрен механизм Comfort Close. Решение позволяет останавливать тяжелые створки на небольшом расстоянии от рамы, гасить скорость их движения и плавно доводить в конечное положение. При установке данного механизма в створки конструкций исключается опасность защемления частей тела или вещей, а также травмирования детей и домашних животных.

Второе важное преимущество ALT SL160 — энергоэффективность. Система подходит для установки в регионах с холодным и сырым климатом. За счет специальных уплотнителей и элементов притвора, а также наличия вставок, выполненных из вспененного материала, подъемно-раздвижные конструкции системы обладают высокими показателями по термоизоляции (Rпр = 1 м2*0С/Вт̊). Более того, в ALT SL160 возможно применение двухкамерных стеклопакетов толщиной до 50 мм, что еще больше способствует повышению энергоэффективности конструкций. Направляющие шины системы ALT SL160 выполняются из высококачественной нержавеющей стали. Это делает их устойчивыми к коррозии и механическим повреждениям.

Таким образом, подъемно-раздвижные конструкции ALT SL160 помогают поддерживать в жилище атмосферу уюта, тепла и полного единения с окружающим миром даже в ненастье. А благодаря использованию современной надежной фурнитуры управлять погодой и атмосферой в доме можно одним движением руки.

Справка:

Группа компаний «АЛЮТЕХ» — лидер рынка роллетных систем, ведущий поставщик секционных ворот и алюминиевых профильных систем в Восточной и Западной Европе. В составе холдинга 5 производственных предприятий и более 20 сбытовых компаний в Беларуси, России, Украине, Чехии и Германии. Все предприятия компании оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет производить продукцию, соответствующую европейским стандартам качества.