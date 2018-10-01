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01.10.18 / 19:46 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС утвердила повышение тарифов в плацкарте до 3,9%

Цены могут поднять с 1 января 2019 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила параметры предельно допустимого роста на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах. Об этом в регуляторе сообщили в понедельник.

«Российские железные дороги» могут поднять цены с 1 января 2019 года. В ФАС утверждают, что рост тарифов позволит РЖД ускорить обновление подвижного состава и повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке пассажирских перевозок.

Ранее в дочке РЖД – «Федеральной пассажирской компании» — сообщили, что введут новый класс обслуживания пассажиров – эконом-бюджет. Билеты в этом классе тарифов будут стоить на 5-10% дешевле за счет использования старых и плохо оборудованных вагонов. В частности, это будут вагоны без кондиционеров и биотуалетов.

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