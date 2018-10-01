Сбербанк разрешил отправлять в мобильном приложении денежные «открытки» Картинка с пожеланием и денежными переводом

Сбербанк разрешил пользователя мобильного приложения отправлять денежные «открытки». Об этом в банке сообщили в понедельник.

«Открытки» — это анимированные и озвученные изображения, к которым отправитель прикладывает пожелание и денежный перевод. Пользователь может выбрать открытки более чем из 50 вариантов — с героями «Союзмультфильма» («Винни-Пух», «Ну, погоди!»), популярными исполнителями 90-х, сказочными персонажами.

Также в понедельник «Сбербанк Онлайн» представил масштабное обновление для iOS. Как утверждают в банке, вход в приложение стал быстрее, через новый поиск на главном экране можно искать контакты для переводов, организации для платежей, функции приложения и банковские продукты, а в «Истории операций» теперь отображается полный список операций, включая покупки в магазинах и снятие наличных

Отметим, в настоящий момент активная аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» составляет 37 млн клиентов. В среднем пользователи входят в приложение чаще, чем один раз в два дня. Клиенты совершают в приложении 13 млн операций в день.