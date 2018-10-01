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01.10.18 / 20:56 Новости / Россия и мир

Инженеры из США и Саудовской Аравии создали гибрид солнечной и проточной батареи

С эффективностью 14,2%

Инженеры из США и Саудовской Аравии создали эффективный гибрид солнечной и проточной батареи. Их разработка имеет эффективность большую, чем предыдущие такие разработки, об этом инженеры сообщили в интервью журналу Chem.

Созданное устройство способно выдавать от проточной батареи 14,1% энергии, попавшей на солнечную батарею. В верхней части устройства располагается солнечная панель, под ней – активная зона проточной батареи, состоящая из двух резервуаров и разделенная мембраной. Также к элементам присоединен блок управления. В электролитах устройства используется пара веществ, способных менять заряд, отмечает N+1.

Отметим, в 2016 году ученые из Швейцарии создали солнечно-водородную систему с похожей эффективностью. Та система состояла из солнечной панели и емкости с водой и мембраной, разделяющей водород и кислород.

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