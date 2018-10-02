Все новости

02.10.18 / 12:11 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге с начала года продали более 100 тыс. автомобилей

На 19% больше, чем в прошлом году

фото: askon71.ru

В январе-августе 2018 года в Петербурге продали 100 318 автомобилей. Об этом во вторник сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Сообщается, что показатель на 19% превышает результат аналогичного периода прошлого года. При этом в августе петербургские дилеры реализовали 13 тыс. машин, что на 18% больше, чем в августе 2017 года.  По словам гендиректора агентства Михаила Чаплыгина, высокий показатель роста продаж в августе обусловлен очередным падением курса рубля во второй половине месяца.

Добавим, по данным «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля в Петербурге за III квартал текущего года выросла на 4%. Эксперты сообщили, что в указанный период она составляла 590 тыс. рублей. В тройку лидеров у петербуржцев вошли автомобили «АвтоВАЗа», Volkswagen и Ford.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,157 seconds.