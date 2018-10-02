В Петербурге с начала года продали более 100 тыс. автомобилей На 19% больше, чем в прошлом году

В январе-августе 2018 года в Петербурге продали 100 318 автомобилей. Об этом во вторник сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Сообщается, что показатель на 19% превышает результат аналогичного периода прошлого года. При этом в августе петербургские дилеры реализовали 13 тыс. машин, что на 18% больше, чем в августе 2017 года. По словам гендиректора агентства Михаила Чаплыгина, высокий показатель роста продаж в августе обусловлен очередным падением курса рубля во второй половине месяца.

Добавим, по данным «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля в Петербурге за III квартал текущего года выросла на 4%. Эксперты сообщили, что в указанный период она составляла 590 тыс. рублей. В тройку лидеров у петербуржцев вошли автомобили «АвтоВАЗа», Volkswagen и Ford.