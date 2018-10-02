Банк «Санкт-Петербург» внедрил отраслевой стандарт клиентской аналитики SAS Будет работать с углубленным анализом портфеля карт банка

Банк «Санкт-Петербург» завершил внедрение отраслевого стандарта клиентской аналитики – инструментов SAS Marketing Automation, SAS Visual Statistics и SAS Visual Analytics. Об этом в кредитно-финансовой организации сообщили во вторник.

Новое программное обеспечение позволит проводить углубленный анализ портфеля карт банка, а также управление его качеством. Вместе с завершением внедрения SAS Marketing Automation банк запустил предпроект по внедрению модуля SAS Real-Time Decision Manager. Этот инструмент позволит реализовать такие маркетинговые стратегии, как выбор в реальном времени наилучшего действия в отношении клиента, определение наилучшего из доступных предложений, а также перевести на новое, более производительное и гибкое решение кредитный конвейер банка.

Напомним, в январе 2018 года банк сформировал кросс-функциональную команду, состоящую из специалистов по информационным технологиям, маркетингу, CRM, информационной безопасности и бизнес-экспертов, а также привлеченного интегратора – компании GlowByte Consulting. Ранее запуск целевых маркетинговых кампаний в банке проводился фактически в ручном режиме, и на подготовку одной кампании уходило от 14 до 30 дней. Благодаря внедрению новых инструментов, время настройки и запуска кампании сократилось в среднем до одного-дву дней. Кампании, настроенные и запущенные с помощью решения SAS, уже показали рост отклика в среднем на 8-12% и увеличение продажи продуктов в два раза.