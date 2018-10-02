Петербуржцам предлагают воспользоваться «билетным калькулятором» от ГУП «Организатор перевозок». Об этом на предприятии сообщили во вторник.
Онлайн-калькулятор работает на сайте «Организатора перевозок» по ссылке. Он позволяет подобрать оптимальный вид проездного билета. Посетителям нужно ввести данные о предпочитаемом общественном транспорте и периодичности его использования. Калькулятор рассчитает наиболее удобные билеты для передвижения по городу. При этом калькулятор не умеет рассчитывать вариант на несколько видов транспорта.
Напомним, проездные в Петербург можно записать на карту «Подорожник». Ей можно пользоваться в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и коммерческом транспорте. К записи доступны проездной билет длительного пользования на метро или на наземный транспорт, единый билет на месяц, суточные билеты или билет на 90 минут.
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