Все новости

02.10.18 / 18:42 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербуржцам предлагают воспользоваться «билетным калькулятором»

Помогает подобрать подходящий проездной билет

Петербуржцам предлагают воспользоваться «билетным калькулятором» от ГУП «Организатор перевозок». Об этом на предприятии сообщили во вторник.

Онлайн-калькулятор работает на сайте «Организатора перевозок» по ссылке. Он позволяет подобрать оптимальный вид проездного билета. Посетителям нужно ввести данные о предпочитаемом общественном транспорте и периодичности его использования. Калькулятор рассчитает наиболее удобные билеты для передвижения по городу. При этом калькулятор не умеет рассчитывать вариант на несколько видов транспорта.

Напомним, проездные в Петербург можно записать на карту «Подорожник». Ей можно пользоваться в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе и коммерческом транспорте. К записи доступны проездной билет длительного пользования на метро или на наземный транспорт, единый билет на месяц, суточные билеты или билет на 90 минут.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,204 seconds.