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02.10.18 / 20:37 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Дачные поселки под Петербургом затопило

Река Сестра вышла из берегов

Фото «ДТП и ЧП Петербург»

Дачные поселки Речное и Лесное под Петербургом затопило. Об этом во вторник сообщили очевидцы.

По их словам, вода вышла из берегов реки Сестра. Она затопила поселки от Сестрорецка до Рощино, уточнили очевидцы. Они отметили, что люди не могут выбраться из поселков или попасть в свои дома.


Местные жители считают, что проблема может быть в дамбе в Сестрорецке. Также среди причин назвали возникновение естественной плотины по течению реки.
Отметим, ранее в Петербурге затопило причалы и пирсы. Вода в Неве поднялась на 10 см. Кроме этого, в начале сентября затопило Зеленогорск. Тогда в городе прошли ливень и град.

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