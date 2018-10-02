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02.10.18 / 18:26 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Главное здание Эрмитажа в среду не будет работать

Потому что туда приедут Путин и Курц

Фото АБН

Главное здание Государственного Эрмитажа в среду не будет открыто для посетителей. Об этом во вторник сообщили в музее.

Как пишет «Интерфакс», в музее сообщили, что Главный штаб, дворец Меншикова, музей Императорского фарфорового завода будут работать в обычном режиме. Те посетители, которые купили полный билет на 3 октября, смогут прийти в основное здание без очереди в четверг или пятницу.

Напомним, в среду в Петербурге состоится встречу президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца. В рамках рабочего визита Курца они посетят Эрмитаж. Там политики откроют совместную российско-австрийскую выставку.

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