Главное здание Эрмитажа в среду не будет работать Потому что туда приедут Путин и Курц

Главное здание Государственного Эрмитажа в среду не будет открыто для посетителей. Об этом во вторник сообщили в музее.

Как пишет «Интерфакс», в музее сообщили, что Главный штаб, дворец Меншикова, музей Императорского фарфорового завода будут работать в обычном режиме. Те посетители, которые купили полный билет на 3 октября, смогут прийти в основное здание без очереди в четверг или пятницу.

Напомним, в среду в Петербурге состоится встречу президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца. В рамках рабочего визита Курца они посетят Эрмитаж. Там политики откроют совместную российско-австрийскую выставку.