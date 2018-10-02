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02.10.18 / 22:02 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» обжаловал промежуточное решение по спору с PGNiG

Фото АБН

«Газпром» обжаловал промежуточное решение арбитража по спору с польской PGNiG. Об этом последняя сообщила во вторник.

Российская организация подала жалобу в Стокгольмский апелляционный суд. PGNiG заявила, что не знакома с содержанием петиции. Польская компания считает, что жалоба «Газпрома» не обоснована. В организации отметили, что российская сторона таким способом может затягивать сроки исполнения промежуточного решения арбитража.

Напомним, в июне Стокгольмский арбитражный суд решил, что PGNiG может требовать право изменения цен на газ. Речь идет о газе, который поставляют в рамках Ямальского контракта. PGNiG и «Газпром» договорились о снижении цены на газ в 2012 году на 10%. Через три года польская компания заявила, что цена завышена и не соответствует ситуации на энергетическом рынке Европы.

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