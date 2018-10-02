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02.10.18 / 14:41 Новости / Политика / Россия и мир

Губернаторы Курганской и Липецкой областей ушли в отставку

«Пора давать дорогу молодым»

Коллаж АБН

Губернаторы Курганской и Липецкой областей ушли в отставку. Это произошло во вторник.

Глава Курганской области Алексей Кокорин объявил об уходе в отставку на сайте правительства региона. Кокорин заявил, что переходит на новое место работы. На какое именно – не уточняется.

Руководитель Липецкой области Олег Королев опубликовал обращение на сайте администрации региона. Он сообщил, что попросил президента Владимира Путина о переводе на другую работу. По словам Королева, «пора давать дорогу молодым».

Напомним, ранее в отставку ушли губернаторы Астраханской области и Кабардино-Балкарской Республики. Они приняли решение самостоятельно и попросили Путина дать им отставку. Добавим, в мае управлении Федеральной налоговой службы по Курганской области прошли обыски. В августе обыски прошли у замгубернатора региона. Причины обысков неизвестны.

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