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02.10.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Отставки губернаторов и норма энергопотребления. Итоги вторника

Предприниматели хотят установки минимальной цены на пиво в рознице, в это время вице-премьер Дмитрий Козак поддержал идею о введении нормы энергопотребления. Во вторник утром цены на нефть начали расти. Ассоциация по защите выезжающих за рубеж туристов  отчитала о собранной сумме в 1 млрд рублей. Со своих постов ушли еще два губернатора — Курганской и Липецкой областей.

Коллаж АБН

Предприниматели предложили Минфину ввести минимальную цену на пиво в рознице. Ведомство заявило, что рассмотрит эту идею.

Нефть Brent торгуется выше $85 за баррель. WTI стала стоить по $75,6 за баррель

Козак поддержал идею о введении нормы энергопотребления. В настоящий момент конкретные параметры тарифов прорабатываются.

«Турпомощь» собрала с туроператоров в персональный и резервный фонды более 1 млрд рублей. В резервном фонде ответственности находится около 416 млн рублей, а в персональном – 698 млн рублей.

Губернаторы Курганской и Липецкой областей ушли в отставку. Каждый ушел по своей инициативе, а президент Владимир Путин уже нашел им временную замену.

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