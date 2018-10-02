Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал идею о введении нормы энергопотребления. Об этом во вторник сообщил официальный представитель вице-премьера Илья Джус.
В настоящий момент конкретные параметры дифференциации тарифов прорабатываются, передает ТАСС слова Джуса. Он отметил, что дано соответствующее поручение.
По словам Джуса, правительство давно обсуждает «расшивку» перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Комплекс мер по более справедливому распределению перекрестного субсидирования между потребителями и снижению объемов такого субсидирования обсудили на совещании 19 сентября, уточнил представитель вице-премьера.
Напомним, ранее во вторник СМИ сообщили о намерении правительства ввести нормы энергопотребления для населения. Соответствующие поручения получили Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Они должны подготовить проекты нормативных документов к 15 января. Соцнорма может составить 300 кВт/ч в месяц.
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Реплики
Муж пенсионер,я выхожу через год по их новым «законам»(должна была через полгода).Мы переселенцы.С огромным трудом купили домик 60 кв в ДНП,с правом прописки.Дом каркасный,печи нет возможность сделать,по крайней мере в эту зиму точно НЕТ!!!Отапливаться планировали керамическими электропанелями.Понимаем,что даже экономя,платить прийдётся около 10 тыс в месяц.Это пенсия моего мужа вместе с добавкой.Дом хоть и маленький,но как выяснилось не очень тёплый,скорее наоборот.В него ещё прийдётся вложиться.При таком «грабительском подходе наших законодателей,скорее всего будем выживать,так как всё съест борьба за жизнь.Мы у Бронницкого МОЭС не можем уже год добиться переоформления с однотарифного на двухтарифный счётчик.Только потому,что операторы никак не могут в компьютере что то там исправить!Заметьте,это не наша вина!!!Их уже засыпали письмами,жалобами,но они даже не реагируют.Добираться до г.Бронницы нам несколько проблематично.До ближайшей остановки до нас (хотя вокруг очень много деревень,они куда только не писали….)Более 4 км.Есть машина,но это бензин,который по известным всем причине так же дорожает, практически каждый день,но зачем этим государственным чинам думать о том,что подобными действиями он обрекают свой народ на нищенское существование….Всё что я пишу будет происходить в 50-и км от МКАДа.А что говорить о нищей России?Ведь люди в регионах давно сидят в заложниках у банкиров.Зачем они думают,что мы им верим?В ту чепуху,которую они вещают на телевидении давно никто не верит..Да и при таком раскладе телевидение для всех также станет