Козак поддержал идею о введении нормы энергопотребления Конкретные параметры прорабатывают

Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал идею о введении нормы энергопотребления. Об этом во вторник сообщил официальный представитель вице-премьера Илья Джус.

В настоящий момент конкретные параметры дифференциации тарифов прорабатываются, передает ТАСС слова Джуса. Он отметил, что дано соответствующее поручение.

По словам Джуса, правительство давно обсуждает «расшивку» перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Комплекс мер по более справедливому распределению перекрестного субсидирования между потребителями и снижению объемов такого субсидирования обсудили на совещании 19 сентября, уточнил представитель вице-премьера.

Напомним, ранее во вторник СМИ сообщили о намерении правительства ввести нормы энергопотребления для населения. Соответствующие поручения получили Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Они должны подготовить проекты нормативных документов к 15 января. Соцнорма может составить 300 кВт/ч в месяц.