Официальный евро подешевел почти на 80 копеек

Во вторник Центробанк РФ понизил официальный курс евро на 76,05 копеек. Евро на среду будет стоить 75,2272 рублей.
Вместе с тем официальный доллар подешевел на 35,24 копеек. Регулятор установил курс на уровне 65,2221 рублей за «американца».
Добавим, на Московской бирже валюты торгуются в зеленой зоне. На 12:37 по московскому времени курс доллара растет на 56,75 копеек и составляет около 65,56 рублей. Евро дорожает на 31,25 копеек и стоит порядка 75,51 рублей.
114 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.