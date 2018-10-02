Официальный евро подешевел почти на 80 копеек Доллар - 65,22 рублей; евро - 75,22 рублей

Во вторник Центробанк РФ понизил официальный курс евро на 76,05 копеек. Евро на среду будет стоить 75,2272 рублей.

Вместе с тем официальный доллар подешевел на 35,24 копеек. Регулятор установил курс на уровне 65,2221 рублей за «американца».

Добавим, на Московской бирже валюты торгуются в зеленой зоне. На 12:37 по московскому времени курс доллара растет на 56,75 копеек и составляет около 65,56 рублей. Евро дорожает на 31,25 копеек и стоит порядка 75,51 рублей.