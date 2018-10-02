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02.10.18 / 19:37 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир

Горевший в Балтийском море пассажирский паром восстановил работу одного двигателя

В Литву отправился самостоятельно

Горевший в Балтийском море пассажирский паром Regina Seaways восстановил работу одного из двигателей. Об инциденте стало известно во вторник.

В результате паром начал самостоятельное движение в Клайпеду. По пути паром встретится с литовским спасательным судном, которое проводит его в порт. Спасательный центр «Калининград» отменил ситуацию «Бедствие», пишет «Интерфакс».

Отметим, днем во вторник на бору Regina Seaways произошел пожар. Изначально СМИ сообщали о взрыве в машинном отсеке, но эта информация не подтвердилась. На пароме в этот момент находились 335 человек, из них 37 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет.

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