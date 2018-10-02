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02.10.18 / 19:14 Новости / Политика / Россия и мир

Путин назначил врио губернаторов Липецкой и Курганской областей

Главы регионов ушли в отставку

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей. Об этом во вторник сообщили на сайте администрации президента.

На место главы Липецкой области назначен Игорь Артамонов. Ранее он работал в Сбербанке: с июня 2013 года на должности председателя Среднерусского банка.

Курганскую область временно возглавил Вадим Шумков. Он ранее был заместителем губернатора Тюменской области.

Напомним, главы Липецкой и Курганской областей подали в отставку ранее во вторник. Глава Липецкой области Олег Королев попросил Путина перевести его на другую работу. Руководитель Курганской области Алексей Кокорин решил сменить место работы. В конце сентября свои посты покинули два других российских губернатора.

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