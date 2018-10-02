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02.10.18 / 19:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин поручил найти деньги на индексацию пенсий

Всего 500 млрд в течение шести лет

Президент России Владимир Путин поручил найти средства на индексацию пенсий. Соответствующее распоряжение он дал во вторник.

По словам Путина, правительство при планировании пенсионной реформы исходило из получения положительного финансового результата. При внесении президентских поправок, реформа потребовала дополнительного финансирования.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство увеличит трансферы в Пенсионный фонд. В первое время объем трансферов составит 100 млрд рублей, уточнил министр. Он сообщил, что общая сума составит 500 млрд в течение шести лет. В ответ на это Путин поручил найти и просчитать источники финансирования.

Напомним, ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Путин предложил в документ свои поправки. Госдума с ними согласилась и приняла законопроект 27 сентября. Против повышения пенсионного возраста проходили акции протеста и сбор подписей.

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