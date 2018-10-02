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02.10.18 / 12:45 Новости / Петербург и Ленобласть

В ЗакСе предложили ограничить скорость проезда по улицам Петербурга до 30-40 км/ч

На дорогах с повышенной аварийностью

Фото АБН

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил провести эксперимент по ограничению скорости движения транспорта на ряде улиц Петербурга до 30 и 40 км/ч. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе депутата.

Снизить скорость предлагают на дорогах с повышенной аварийностью. Перечень таких улиц должна утвердить комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе. Цивилев отмечает, что в России в настоящий момент смертность на дорогах составляет более 13 человек на 100 тысяч. По его мнению, ограничения скорости движения автомобилей смогут существенно снизить этот показатель.

Напомним, в августе региональное управление ГИБДД сообщало, что в Петербурге на 11% в годовом выражении выросло количество аварий с участием детей. На тот момент было зафиксировано 347 ДТП, в которых погибли четыре несовершеннолетних и пострадали 372 ребенка. Сообщалось, что основное число происшествий пришлось на май, когда закончились школьные занятия.

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