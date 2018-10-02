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02.10.18 / 14:33 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный не нашел инвестора для строительства трамвайной линии до Петергофа

Планируют объявить новый конкурс, снизив требования к участникам

Фото АБН

В Смольном признали несостоявшимся конкурс на создание трамвайной сети от ст.м.«Кировский завод» до Петергофа. Об этом во вторник сообщили в комитете по инвестициям.

Изначально конкурсные заявки подали пять компаний. Однако часть из них не соответствовала требованиям Смольного, а часть отказалась от контракта на предложенных условиях. «Требования к участникам конкурса были достаточно строгими, необходимо иметь опыт строительства трамвайной инфраструктуры не менее 3 млрд рублей или опыт автодорожного строительства в размере не менее 20 млрд рублей», — отмечает председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Также она допустила, что инвесторов могла не устроить прибыльность проекта. «Город не готов предложить сверхприбыли по этому проекту в ущерб бюджету», — объяснила она. Теперь комитет планирует объявить новый конкурс на трамвайную линию, снизив требования к участникам.

Отметим, инвестиционный проект по созданию трамвайной сети до Петергофа подразумевает создание трамвайной линии за счет собственных и привлеченных средств инвестора, а также содержание, ремонт и услуги по перевозке пассажиров. Срок действия соглашения – 30 лет. Стоимость реализации проекта составляет 14,4 млрд рублей.

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