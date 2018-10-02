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02.10.18 / 14:22 Новости / Россия и мир / Экономика

Владелец сети «Красное&белое» вошел в список долларовых миллиардеров по версии Bloomberg

Размер состояние не назван

Фото «Красное&белое»

Владелец сети магазинов «Красное&белое» Сергей Студенников вошел в список долларовых миллиардеров по версии агентства Bloomberg. Об этом агентство сообщило во вторник.

По данным Bloomberg, в прошлом году продачи сети выросли на 50%. Они составили 215 млрд рублей. В текущем году показатель увеличился на 40%, заявили в агентстве. При этом, издание не называет точную оценку состояния Студенникова.

Агентство отметило, что в магазине «Красное&белое» помимо алкоголя продают продукты питание. Кроме этого, алкоголь там продают по заниженной цене, уточнил гендиректор Infoline Иван Федяков. Это позволяет сети переманивать к себе покупателей таких традиционных ритейлеров, как «Магнит» и «Ашан».

Отметим, ранее Forbes включил Студенникова в список богатейших бизнесменов России. Первый раз он попал в этот список в 2015 году. В текущем году Студенникова занят 115 место в рейтинге. Издание оценило его состояние в $950 млн.

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