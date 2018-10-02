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02.10.18 / 20:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Наблюдательный совет Volkswagen уволил гендиректора Audi

Ранее его арестовали

Наблюдательный совет Volkswagen уволил гендиректора Audi Руперта Штадлера. Об этом автоконцерн сообщил во вторник.

Штадлер уходит также с места председателя правления Audi и члена правления Volkswagen. Штадлер немедленно покидает все должности и больше не будет работать в Volkswagen Group. В компании отметили, что Штадлер пошел на это из-за невозможности выполнять свои обязанности в тюремном заключении.

Напомним, гендиректора Audi арестовали в июне текущего года. Причина – «дизельный скандал». Штадлера поместили в следственный изолятор. Он начал работать в Audi в 1990 году.

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