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02.10.18 / 15:04 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге во время ремонта дома нашли дореволюционную вывеску

Магазина сигар

фото: Pikabu

В Петербурге во время ремонта дома нашли под штукатуркой предположительно дореволюционную вывеску «Магазинъ В.И.Старожилова». Об этом во вторник рассказал пользователь Pikabu.

Дом находится по адресу 4 линия В.О. Согласно тексту на вывеске, в магазине продавались сигары.

Добавим, ранее суд обязал структуру Минобороны РФ отремонтировать зданий Офицерской воздухоплавательной школы на Парковой улице по заявлению КГИОП. Здания признаны объектами культурного наследия. Владельца объектов признали виновным в ненадлежащем их содержании и приговорили к штрафу.

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