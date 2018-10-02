В Петербурге во время ремонта дома нашли дореволюционную вывеску Магазина сигар

В Петербурге во время ремонта дома нашли под штукатуркой предположительно дореволюционную вывеску «Магазинъ В.И.Старожилова». Об этом во вторник рассказал пользователь Pikabu.

Дом находится по адресу 4 линия В.О. Согласно тексту на вывеске, в магазине продавались сигары.

Добавим, ранее суд обязал структуру Минобороны РФ отремонтировать зданий Офицерской воздухоплавательной школы на Парковой улице по заявлению КГИОП. Здания признаны объектами культурного наследия. Владельца объектов признали виновным в ненадлежащем их содержании и приговорили к штрафу.