Все новости

02.10.18 / 12:27 Новости / Россия и мир

«Яндекс. Дзен» позволил пользователям блокировать неинтересные темы

А также объединять публикации по темам

Сервис «Яндекс. Дзен» позволил пользователям блокировать неинтересные темы. Об этом в компании рассказали во вторник.

Как пишет vc.ru, теперь ленту можно настраивать не только по отдельным каналам, но и по темам. Можно как блокировать темы, так и подписываться на них.

Накануне в «Яндекс. Такси» рассказали, что сделали обновления для водителей с нарушениями слуха и их пассажиров. В настоящий момент компания сотрудничает с 2 тыс. таких водителей. Теперь приложение будет предупреждать пользователя, если к нему едет слабослышащий таксист, и предложит написать в чат, а не позвонить. Также «Яндекс» адаптировал «Таксометр» для самих водителей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

117 SQL queries done. Page generation took 0,273 seconds.