«Яндекс. Дзен» позволил пользователям блокировать неинтересные темы А также объединять публикации по темам

Сервис «Яндекс. Дзен» позволил пользователям блокировать неинтересные темы. Об этом в компании рассказали во вторник.

Как пишет vc.ru, теперь ленту можно настраивать не только по отдельным каналам, но и по темам. Можно как блокировать темы, так и подписываться на них.

Накануне в «Яндекс. Такси» рассказали, что сделали обновления для водителей с нарушениями слуха и их пассажиров. В настоящий момент компания сотрудничает с 2 тыс. таких водителей. Теперь приложение будет предупреждать пользователя, если к нему едет слабослышащий таксист, и предложит написать в чат, а не позвонить. Также «Яндекс» адаптировал «Таксометр» для самих водителей.