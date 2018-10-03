Все новости

03.10.18 / 10:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Алекперов высказался против повышения акцизов на бензин

Из-за ситуации на внешнем рынке

Фото АБН

Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов высказался против повышения акцизов на бензин с 1 января 2019 года. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду.

«При такой ситуации на внешнем рынке не надо, чтобы цена снова росла. Надо отойти от этого, а дорожные фонды формировать за счет общих бюджетных поступлений», — сказал Алекперов. Он добавил, что в компании не уверены насчет обещаний Минфина не вводить налог на экспорт бензина и дизельного топлива.

Ранее Алекперов говорил, что бизнес в ходе диалога с правительством достиг важных договоренностей – в том числе по снижению акцизов. Напомним, с 1 июня правительство снизило акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с 1 т и на дизтопливо на 2 тыс. рублей с 1 т. Также власти отказались от роста акцизов на 700 рублей с 1 июня 2018 года.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.