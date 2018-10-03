Алекперов высказался против повышения акцизов на бензин Из-за ситуации на внешнем рынке

Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов высказался против повышения акцизов на бензин с 1 января 2019 года. Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости», опубликованном в среду.

«При такой ситуации на внешнем рынке не надо, чтобы цена снова росла. Надо отойти от этого, а дорожные фонды формировать за счет общих бюджетных поступлений», — сказал Алекперов. Он добавил, что в компании не уверены насчет обещаний Минфина не вводить налог на экспорт бензина и дизельного топлива.

Ранее Алекперов говорил, что бизнес в ходе диалога с правительством достиг важных договоренностей – в том числе по снижению акцизов. Напомним, с 1 июня правительство снизило акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с 1 т и на дизтопливо на 2 тыс. рублей с 1 т. Также власти отказались от роста акцизов на 700 рублей с 1 июня 2018 года.