Transparency проверит Беглова и его семью на конфликт интересов Его родственники работают в Смольном

Региональный центр Transparency International попросит прокуратуру Петербурга проверить врио губернатора города Александра Беглова и его семью на предмет конфликта интересов. Об этом АБН в среду вечером сообщил глава организации Дмитрий Сухарев.

По его словам, это случится, если зять и жена Беглова в ближайшее время не подадут в отставку. Дело в том, что супруга Белова Наталья возглавляет комитет ЗАГС, а зять Павел Белов — комитет Смольного по физкультуре и спорту.

Напомним, президент Владимир Путин назначил Беглова врио губернатора в среду. До этого Белов работал полномочным представителем президента в СЗФО.