Все новости

03.10.18 / 19:09 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Transparency проверит Беглова и его семью на конфликт интересов

Его родственники работают в Смольном

Региональный центр Transparency International попросит прокуратуру Петербурга проверить врио губернатора города Александра Беглова и его семью на предмет конфликта интересов. Об этом АБН в среду вечером сообщил глава организации Дмитрий Сухарев.

По его словам, это случится, если зять и жена Беглова в ближайшее время не подадут в отставку. Дело в том, что супруга Белова Наталья возглавляет комитет ЗАГС, а зять Павел Белов — комитет Смольного по физкультуре и спорту.

Напомним, президент Владимир Путин назначил Беглова врио губернатора в среду. До этого Белов работал полномочным представителем президента в СЗФО.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.