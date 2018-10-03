Transparency проверит Беглова и его семью на конфликт интересов

Региональный центр Transparency International попросит прокуратуру Петербурга проверить врио губернатора города Александра Беглова и его семью на предмет конфликта интересов. Об этом АБН в среду вечером сообщил глава организации Дмитрий Сухарев.
По его словам, это случится, если зять и жена Беглова в ближайшее время не подадут в отставку. Дело в том, что супруга Белова Наталья возглавляет комитет ЗАГС, а зять Павел Белов — комитет Смольного по физкультуре и спорту.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Беглова врио губернатора в среду. До этого Белов работал полномочным представителем президента в СЗФО.
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