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03.10.18 / 08:54 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Правительство разрабатывает план дедолларизации экономики по методике Костина

Но категорического запрета на доллары не будет

Правительство России разрабатывает план отказа от расчетов в долларах на основании предложений главы ВТБ Андрея Костина. Об этом в среду пишет издание The Bell со ссылкой на источники в Кремле.

По данным The Bell, премьер-министр Дмитрий Медведев утвердит план через пару недель. При этом, по словам источников, никакого категорического запрета на расчеты в долларах вводиться не будет.

Цель инициативы – создать такие условия для бизнеса, чтобы тот проводил расчеты в любых валютах без потерь. Например, при сделках с Евросоюзом упор сделают на евро, при сделках с Китаем – на юани. В настоящий момент ведется разработка инструментария, который позволит дать доступ к ликвидности в валюте другой страны без необходимости закупать ее на валютных рынках.

Отметим, ранее Костин представил правительству план по отказу от доллара. Он предполагает ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на нацвалюты. Также предполагается, что крупнейшие российские холдинги перейдут в российскую юрисдикцию.

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Реплики

  1. Oleg-sg 03.10.2018 at 10:01 - Reply

    Правительство неустанно работает над планом по ограблению населения. Приколисты. А бабки наворованные в чем хранить будут, в рублях?-хахахахахахаха — под санкциями-то

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