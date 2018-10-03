С начала года 3 тыс. человек получили жилье в «долгостроях» Ленобласти До конца года планируют ввести в эксплуатацию два дома в Ломоносовском районе и Новом Девяткино

С начала 2018 года около 3 тыс. покупателей квартир в проблемных домах получили ключи от жилья. Об этом в среду сообщили в правительстве Ленобласти.

Так, в эксплуатацию ввели ЖСК «Твой первый дом» — 234 пайщика не могли стать собственниками квартир в течение четырех лет. Также с начала годы были введены в эксплуатацию ЖК «Олимп» во Всеволожске, первая очередь ЖК «Черничная поляна» в Юкках, ЖСК «Виктория» в Гатчине, ЖК «Три кита» в Мурино. Сообщается, что до конца года планируют пустить жильцов в два дома в Ломоносовском районе и Новом Девяткино.

Добавим, ранее Счетная палата РФ заявила о 4 тыс. незавершенных строек на Северном Кавказе. Сообщалось, что каждая четвертая из них остановлена без консервации. Общая сумма вложенных в долгострои средств составляет более 160 млрд рублей. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к главе Счетной палат Алексею Кудрину с просьбой предоставить финансовую помощь для решения этой проблемы.