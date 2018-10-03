Все новости

03.10.18 / 16:30 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

С начала года 3 тыс. человек получили жилье в «долгостроях» Ленобласти

До конца года планируют ввести в эксплуатацию два дома в Ломоносовском районе и Новом Девяткино

Фото: finobzor.ru

С начала 2018 года около 3 тыс. покупателей квартир в проблемных домах получили ключи от жилья. Об этом в среду сообщили в правительстве Ленобласти.

Так, в эксплуатацию ввели ЖСК «Твой первый дом» — 234 пайщика не могли стать собственниками квартир в течение четырех лет. Также с начала годы были введены в эксплуатацию ЖК «Олимп» во Всеволожске, первая очередь ЖК «Черничная поляна» в Юкках, ЖСК «Виктория» в Гатчине, ЖК «Три кита» в Мурино. Сообщается, что до конца года планируют пустить жильцов в два дома в Ломоносовском районе и Новом Девяткино.

Добавим, ранее Счетная палата РФ заявила о 4 тыс. незавершенных строек на Северном Кавказе. Сообщалось, что каждая четвертая из них остановлена без консервации. Общая сумма вложенных в долгострои средств составляет более 160 млрд рублей. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к главе Счетной палат Алексею Кудрину с просьбой предоставить финансовую помощь для решения этой проблемы.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.