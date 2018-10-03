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03.10.18 / 11:27 Новости / Россия и мир / Экономика

В Минэнерго анонсировали рекордные поставки газа в Европу в этом году

На 10 лет потенциал составляет 100 млрд кубометров

Коллаж АБН

В Минэнерго анонсировали рекордные поставки газа в европейские страны в 2018 году. Об этом в среду заявил глава министерства Александр Новак, выступая на «Российской энергетической неделе».

Ежегодно Россия наращивает экспорт газа в Европу на 6-7%, сказал Новак. «Мы выходим на новые рекорды по поставкам», — добавил глава Минэнерго. В ближайшие 10 лет потенциал составит 100 млрд кубометров. При этом Новак не верит в ограничения поставок газа в Европу, так как фактических эмбарго он не наблюдает, передает ТАСС.

Отметим, крупнейший поставщик российского газа, ПАО «Газпром», с 1 января по 15 сентября 2018 года экспортировал 141,3 млрд кубов энергоносителя. Показатель год к году вырос на 5,8%. Сентябрьские поставки газа грозят стать рекордными для этого месяца.

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