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03.10.18 / 17:22 Новости / Россия и мир / Экономика

Индия собирается купить у России 1,7 тыс. танков «Армата»

За $4,5 млрд

Индийская армия планирует купить у РФ 1 770 танков на замену устаревшим Т-72. Об этом в среду сообщает индийское издание Indian Defence News.

Наиболее вероятным вариантом замены может стать танк Т-14 «Армата». Сумму потенциальной сделки оценивают в $4,5 млрд.

Отметим, в четверг российский президент Владимир Путин посетит 19-й двусторонний саммит Россия-Индия в Нью-Дели. На нем ожидается заключение сделок на покупку оружие. Общая сумма соглашения составит около $10 млрд. Также в настоящее время в Москве находится начальник Генштаба Индии Бипин Равата.

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