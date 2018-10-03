Индия собирается купить у России 1,7 тыс. танков «Армата» За $4,5 млрд

Индийская армия планирует купить у РФ 1 770 танков на замену устаревшим Т-72. Об этом в среду сообщает индийское издание Indian Defence News.

Наиболее вероятным вариантом замены может стать танк Т-14 «Армата». Сумму потенциальной сделки оценивают в $4,5 млрд.

Отметим, в четверг российский президент Владимир Путин посетит 19-й двусторонний саммит Россия-Индия в Нью-Дели. На нем ожидается заключение сделок на покупку оружие. Общая сумма соглашения составит около $10 млрд. Также в настоящее время в Москве находится начальник Генштаба Индии Бипин Равата.