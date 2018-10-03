Куйбышевский районный суд принял к рассмотрению иск против строительства гостиниц у реки Смоленки. Об этом одна из заявительниц, юрист Ирина Баханович сообщила в среду.
Суд назначил предварительное заседание на 22 октября, передает «Коммерсантъ-СПб». Ответчик в деле – служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.
Напомним, ранее Госстройнадзор выдал компании «Мастер Девелопмент» разрешение на строительство офисно-гостиничного комплекса в устье реки Смоленки. Застройщиу планирует реализовать проект вместе с «Плаза Лотос Групп». Жители Василеостровского района выступили против строительства. Активисты провели митинг против возведения гостиниц.
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