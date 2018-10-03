Комитет по благоустройству назвал лучшие сады и парки Петербурга В шести номинациях

В Петербурге выбрали победителей профессионального конкурса «Парад садов» 2018 года. Об этом в среду рассказали в городском комитете по благоустройству.

Победителей выбирали в шести номинациях. Лидером в номинации «Сад цветов» стал сквер на Магазейной улице в Пушкине, обладателем титула «Уютный сад» — сквер Юрия Инге в Петродворце, а «Исторический сад» — Юсуповский сад в Адмиралтейском районе.

В номинациях «Креативный сад», «Сад плюс» и «Сад для всех» победили сквер на Среднеохтинском проспекте у библиотеки им. Гоголя в Красногвардейском районе, сквер на проспекте Ленина в Красносельском районе и Шкиперский сад на Васильевском острове. Всего садово-парковые предприятия города выдвинули на конкурс 17 садов и городских скверов.

В комитете отметили, что какие-либо призы за победу в конкурсе не предусмотрены. Дополнительные средства на объекты не выделяются, а все работы проводятся в рамках текущего содержания садов и парков, добавили в ведомстве.