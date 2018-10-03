Макаров прокомментировал уход Полтавченко Поблагодарил за дружбу

Спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал уход губернатора Георгия Полтавченко. В заявлении, которое поздно вечером в среду распространила пресс-служба парламента, он благодарит экс-градоначальника за служение городу.

«Он занимал пост губернатора нашего города в непростые годы: время экономических санкций, сложной социально-политической системы координат. Благодаря своему труду и таланту Георгий Сергеевич успешно решал самые тяжелые задачи», — сказал Макаров.

По мнению Макарова, в годы работы Полтавченко губернатором гражданское общество в Петербурге жило в мире и согласии, город продуманно и стабильно развивался. Спикер также напомнил, что мать уходящего губернатора — блокадница, она, как и сам Полтавченко — «истинные носители уникального блокадного кода». Макаров благодарит Полтавченко за многолетнюю мужскую дружбу.

Напомним, в среду стало известно об отставке Георгия Полтавченко. При этом последние несколько лет пресса неоднократно писала о скрытом конфликте губернатора и спикера ЗакСобрания.