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03.10.18 / 23:13 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Макаров прокомментировал уход Полтавченко

Поблагодарил за дружбу

Спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал уход губернатора Георгия Полтавченко. В заявлении, которое поздно вечером в среду распространила пресс-служба парламента, он благодарит экс-градоначальника за служение городу.

«Он занимал пост губернатора нашего города в непростые годы: время экономических санкций, сложной социально-политической системы координат. Благодаря своему труду и таланту Георгий Сергеевич успешно решал самые тяжелые задачи», — сказал Макаров.

По мнению Макарова, в годы работы Полтавченко губернатором гражданское общество в Петербурге жило в мире и согласии, город продуманно и стабильно развивался. Спикер также напомнил, что мать уходящего губернатора — блокадница, она, как и сам Полтавченко — «истинные носители уникального блокадного кода». Макаров благодарит Полтавченко за многолетнюю мужскую дружбу.

Напомним, в среду стало известно об отставке Георгия Полтавченко. При этом последние несколько лет пресса неоднократно писала о скрытом конфликте губернатора и спикера ЗакСобрания.

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