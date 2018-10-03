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03.10.18 / 16:11 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин закупит в октябре валюту на рекордные 475,7 млрд рублей

Ежедневно будет тратить по 20,7 млрд рублей

С 5 октября по 7 ноября Министерство финансов РФ планирует направить на покупку иностранной валюты порядка 475,7 млрд рублей. Об этом в ведомстве рассказали в среду.

В Минфине уточнили, что ожидают в октябре 479,7 млрд рублей сверхдоходов от нефти, а по итогам сентября фактические нефтегазовые доходы оказались ниже прогноза на 4 млрд рублей. Таким образом, ежедневно ведомство будет тратить на покупку валюты по 20,7 млрд рублей.

Добавим, в сентябре Минфин закупил иностранной валюты на 426,9 млрд рублей. Показатель стал рекордным. При этом операции проводились не на внутреннем рынке. Покупки совершало Казначейство у Центробанка РФ без совершения ЦБ эквивалентных покупок валюты на внутреннем рынке.

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