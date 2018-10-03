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03.10.18 / 16:35 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный рассматривает возможность строительства второго вестибюля станции «Приморская»

В КРТИ подчеркнули, что пока это только вариант

Фото АБН

В Смольном обсуждают возможность строительства второго вестибюля станции «Приморская» петербургского метрополитена («зеленая» ветка). Об этом стало известно в среду из материалов на сайте госзакупок.

По данным портала, комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс в конце августа. В сентябре определился победитель – ООО «Научно-Исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология»». Компания согласилась выполнить работы за 7,5 млн рублей (начальная цена контракта порядка 7,76 млн рублей).

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит разработать проект планировки и проект межевания территории для размещения второго вестибюля станции «Приморская». Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2019 года. В КРТИ АБН рассказали, что пока контракт с компанией «Севзапинжтехнология» не заключен, идет процедура подписания документов.

Изображение предоставлено КРТИ

В комитете уточнили, что решили рассмотреть варианты размещения вестибюля №2 «Приморской» «в целях реализации строительства второго выхода» со станции. В результате ведомство определило земельный участок, как наиболее подходящий под требования к размещению объектов метрополитена. «Проект ППТ заказывается КРТИ с целью выяснения возможно ли на данном участке разместить второй вестибюль станции метро «Приморская»», — подчеркнули в КРТИ.

Ранее стало известно, что в Петербурге выбрали участок под второй вестибюль станции метро «Балтийская». Сообщалось, что его могут построить на набережной Обводного канала, у площади перед ТЦ «Варшавский Экспресс». Планируемый пассажирооборот составит 87 тыс. человек.

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