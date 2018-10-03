Прокуратура Петербурга оштрафовала KFC на 180 тыс. рублей За загрязнение воздуха

Прокуратура Курортного района Петербурга оштрафовала KFC на 180 тыс. рублей. Об этом ведомство сообщило в среду.

Прокуратура установила, что компания ООО «АмРест» осуществляет деятельность по организации общественного питания – ресторан KFC. В ходе этой деятельности образуются выбросы 16 вредных веществ в атмосферу, заявили в прокуратуре. При этом, разрешение на выброс вредных веществ компания получила в марте текущего года, а проверку провели еще в 2016 года. Также «АмРест» подала заявку о постановке на соответствующий учет после начала прокурорской проверки.

Отметим, ранее в среду прокуратура вынесла предупреждение Роспотребнадзору. Последний не согласовал с прокуратурой проведение внеплановой проверки. При этом, прокуратура сама направила в Роспотребнадзоор материалы для организации проверки.