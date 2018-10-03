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03.10.18 / 11:48 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Прокуратура Петербурга вынесла предупреждение региональному Роспотребнадзору

Из-за несогласования проверки

Фото АБН

Прокуратура Центрального района Петербурга вынесла предупреждение региональному управлению Роспотребнадзора. Об этом прокуратура сообщила в среду.

Ведомство установило, что Роспотребнадзор нарушил статью Кодекса об административном правонарушении. Речь идет о статье об отсутствии согласования внеплановой проверки с органами прокуратуры.

Прокуратура в мае текущего года направила в управление Роспотребнадзора обращение гражданина о возможном нарушении закона караоке-баром «Капелла». Роспотребнадзор подготовил документы о проведении внеплановой проверки, а затем провел эту проверку караоке-бара. В результате на управляющую караоке-баром компанию ООО «Каскад» составили протокол об административном правонарушении.

В прокуратуре заявили, что Роспотребнадзор провел внеплановую проверку без согласования с прокуратурой. За это на Роспотребнадзор возбудили дело об административном правонарушении и вынесли предупреждение.

Добавим, ранее депутаты Петербурга обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность отмены властями города митинга 9 сентября. В ведомстве заявили, что запрета на проведение митинга не было. Власти города уведомили организаторов об опасности места проведения акции, уточнили в прокуратуре. Из-за чего ведомство не нашло оснований для проверки запрета.

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