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03.10.18 / 19:10 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста

Совет Федерации одобрил закон 3 октября

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Об этом в среду сообщает Кремль.

Совет Федерации одобрил закон 3 октября. А Госдума приняла законопроект в конце сентября. За него проголосовали 149 сенаторов.

Отметим, закон предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 60 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Реформа будет проводиться поэтапно до 2019 года. На время переходного периода социальные льготы оставят в прежних границах. Параллельно с повышением пенсионного возраста будет повышаться размер пенсий – к 2024 году он должен составить 20 тыс. рублей.

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