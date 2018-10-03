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03.10.18 / 17:13 Новости / Россия и мир

Путин заявил о готовности России нарастить добычу нефти на 200-300 тыс. баррелей

Для Москвы приемлема цена в $65-75 за баррель

Россия в состоянии нарастить добычу нефти еще на 200-300 тыс. баррелей в сутки. Такое заявление в среду сделал президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, Москва находит приемлемыми цены в $65-75 за баррель, пишут «Ведомости». Путин отметил, что в настоящее время высокие цены на нефть – во многом результат действий США.

Между тем, глава «Лукойла» Вагит Алекперов сообщил газете, что российские нефтяные компании «уже вышли на максимум добычи». Об этом же рассказали два других собеседника издания в крупных нефтяных компаниях.

Добавим, в последнее время цены на нефть достигают максимумов 2014 года. Баррель Brent подорожал до $85, а нефть WTI торговалась выше $75 за баррель. В среду данные по запасам нефти за прошлую неделю должно представить Минэнерго США.

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