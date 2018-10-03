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03.10.18 / 11:09 Новости / Россия и мир

Instagram не открывается у российских пользователей

И у пользователей из других стран

Приложение Instagram не открывается у ряда российских пользователей. Об этом они сообщили в среду.

Обновление ленты невозможно. Сайт instagram.com показывает ошибку сервера. Однако к 11:09 сервис возобновил работу у некоторых пользователей.

Как свидетельствуют данные сервиса Downdetector, сбой случился около 10:00 по московскому времени. Также сервис недоступен в европейских странах – в Германии, Португалии, Швейцарии, Нидерландах, а также в США, Великобритании и Австралии.

Скриншот сайта downdetector.com

Отметим, общее количество зарегистрированных в Instagram пользователей составляет более 1 млрд человек. Сервис запустили в 2010 году. В 2012 его купил Facebook.

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