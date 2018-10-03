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03.10.18 / 17:11 Новости / Петербург и Ленобласть

Жители Шлиссельбурга остались без воды

Ремонт планируют закончить к 18:15

В Шлиссельбурге произошла коммунальная авария – из-за поломки задвижки отключили холодное и горячее водоснабжение. Об этом в среду сообщает правительство Ленобласти.

В настоящее время на водоочистных сооружениях ведут ремонтно-восстановительные работы. Ремонт планируют закончить к 18:15 часа.

Отметим, с начала 2018 года Ленобласть потратила 375 млн рублей на строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения. Эти средства направили на 44 объекта. В следующем году на эти цели планируют выделить 653 млн рублей, а в 2020-м году – 650 млн рублей.

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