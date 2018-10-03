Комитеты Смольного разъяснили сокращение АИП на 2018 год Оно составило от 1% до 63% у разных комитетов

Комитет по строительству, комитет по промышленной политике и инновациям и комитет по развитию транспортной инфраструктуры объяснили, почему сократились объемы их адресной инвестиционной программы (АИП) на текущий год. Ответы на запросы АБН поступили на этой неделе.

Так, у комитета по строительству АИП сокращена «с учетом ожидаемого освоения текущего года». Напомним, ранее в июне стало известно, что в Смольном недовольны скоростью строительства больниц и культурных учреждений по АИП, а три объекта строительства попали в «красную зону». В настоящий момент у комитета с учетом корректировки бюджета запланирован объем АИП на 2018 год в сумме 12,8 млрд рублей. Под сокращение попали 35,4% изначального объема АИП.

У комитета по промышленной политике и инновациям изменения коснулись финансирования объектов инфраструктуры «Особой экономической зоны» (ОЭЗ). В комитете подчеркнули, что «финансирование не сокращено, а перераспределено на мероприятия по проектированию и строительству инженерной инфраструктуры особой экономической зоны на территории Санкт-Петербурга в рамках одной государственной программы». Перераспределение произойдет на 2019 год, оно не повлечет изменения сроков реализации проектов АИП, которая планируется на три года, заверили в комитете. В 2018 году финансирование АИП после корректировки составит почти 530 млн рублей, таким образом, под сокращение попадают 63,8% АИП.

У КРТИ корректировкой АИП «предусмотрено перераспределение лимита финансирования по объектам в связи с анализом выполнения подрядными организациями объема работ к концу 2018 года». Также комитет переоценил сроки размещения государственного заказа Петербурга на те объекты, по которым не заключены госконтракты. Основная часть средств, которые комитет финансов исключает из АИП, – 347,2 млн рублей – это перенос запланированных ранее лимитов на проведение проектно-изыскательских работ на 2019 год по причине отсутствия утвержденных проектов планировки территории, без которых невозможно завершить проектно-изыскательские работы и направить проектную документацию на государственную экспертизу. В КРТИ подчеркивают, что из АИП-2018 не исключали объекты, финансирование которых было согласовано действующим бюджетом на 2018 год. «То есть вопрос о том, что какие-то из ранее согласованных на 2018 год объектов остались без финансирования, не актуален», — отметили в КРТИ. Всего в настоящий момент объем средств на 2018 год по АИП составляет 42,1 млрд рублей. Из них на отрасль «Дорожное хозяйство» (строительство дорог) — 14,2 млрд рублей, на отрасль «Транспорт» (строительство метрополитена) – 27,9 млрд рублей. По сравнению с действующим законом о бюджете сокращение АИП комитета составило 1%.

На прошлой неделе глава комитета финансов Алексей Корабельников сообщил, что дефицит бюджета Петербурга в 2018 году сократится с 52,9 млрд рублей до 45,4 млрд рублей в результате корректировок. Как пояснил Корабельников, комитет финансов сокращает адресную инвестиционную программу (АИП) по нескольким комитетам. Более чем на 3 млрд рублей сократится АИП комитета по строительству, на 930 млн рублей – комитета по промышленной политике и инновациям, на 570 млн рублей – комитета по развитию транспортной инфраструктуры. При этом выросло количество средств по АИП у комитета имущественных отношений, в частности, на увеличение капитала проекта «ИТМО Хайпарк» направят дополнительные почти 1,4 млрд рублей. В результате корректировок АИП составит более 88 млрд рублей, или 15% от расходной части бюджета.