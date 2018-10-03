«ТР-инжиниринг» открыл предприятие в ОЭЗ Петербурга Инвестиции – 400 млн рублей

«ТР-инжиниринг» открыл предприятие на площадке «Нойдорф» в Особой экономической зоны (ОЭЗ) Петербурга. Об этом в среду сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана.

Речь идет о производстве инновационной продукции из высокопрочной коррозионностойкой проволоки. Инвесторы проекта – «Росинжиниринг» и Tokyo Rope.

По информации «Коммерсанта», стороны вложили в проект 400 млн рублей. Tokyo Rope владеет 60% уставного капитала нового производства, «Росинжиниринг» — 40%. Площадь завода – 3,5 тыс. кв.м, отметил президент «Росинжиниринга» Дмитрий Новиков.

Отметим, проект открытого предприятия анонсировали в июле 2017 года. В декабре его одобрил Экспертный совет ОЭЗ. В августе текущего года совет одобрил еще два проекта. В настоящий момент в ОЭЗ зарегистрировано 49 резидентов.