В петербургских магазинах опять подешевели лимоны Почти на 20%

В сетевых продуктовых магазинах Петербурга опять подешевели лимоны. За 1 кг этого вида фруктов просят примерно 120 рублей, за две недели цена упала на 18,3%. В целом плодовоовощная корзина тоже теряет в цене – 14,4 рубля, или 1,3% — и стоит 1117,6 рубля.

Напомним, две недели назад лимон тоже был в лидерах удешевления. При этом тогда 1 кг лимонов стоил больше 140 рублей.

Теперь вместе с лимонами дешевеет салат в горшочке – почти на 18% или 7 рублей до 38,7 рубля за упаковку; яблоки – на 6% или 5,2 рубля до 84,8 рубля за 1 кг; и огурцы – почти на 10%, 5,7 рубля до 59,3 рубля за 1 кг среднеплодных огурцов. Дорожают в корзине апельсины – на 8,8% или почти 8 рублей до практически 90 рублей за 1 кг; киви — на 7,3% и 9,3 рубля до 128,3 рубля за 1 кг. Неожиданную коррекцию начали картофель, лук, свекла, морковь.

Новость дополняется

Каждые две недели АБН и «Эхо Москвы» следят за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга. Мы определяем стоимость плодово-овощного набора, а также выявляем лидеров по изменению в цене.