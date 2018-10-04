Аэропортам РФ могут дать имена выдающихся россиян Выбирать имена предлагается путем массового голосования

Наименования 45 российских аэропортов могут дополнить именами известных деятелей страны. Об этом в четверг сообщил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Выбирать имена выдающихся россиян предлагается путем массового голосования. Сначала на основе опросов создадут список предполагаемых имен, а потом жители регионов смогут внести в него свои предложения. В рамках проекта в каждом аэропорту может появиться тематическая композиция. По словам Фадеева, финансирование готовы взять на себя частные компании.

Добавим, весной текущего года депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров предложил переименовать аэропорты Петербурга и Екатеринбурга. Он напомнил, что петербургский аэропорт до сих пор имеет буквенный код «LED» (связанный с наименованием «Ленинград»), а екатеринбургский – «SVX» (связанный с наименованием Свердловск). Политик предложил присвоить аэропортам коды «SPB» и «EKB».